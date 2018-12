¿Suertudo? Joven gana un viaje a polémico crucero sexual

Un joven de 16 años se ha hecho viral tras ganar un pólemico y 'envidiado' premio, gracias a que robó la tarjeta de crédito de su papá para poder entrar en la rifa.

Se trata de un viaje a un crucero sexual, todo incluído. Decenas de mujeres dispuestas a tener sexo ilimitado con el afortunado ganador.

De acuerdo con Daily Mail, Brian, de nacionalidad chilena pero residente de Nueva York, navegaba en la web cuando entró a la página del crucero y compró una mochila y una funda para su celular.

De esa manera participaría en la rifa pero como no tenía dinero decidió robar la tarjeta de crédito de su papa para pagar los productos.

Días despúes recibió un correo donde le anunciaban que era el afortunado ganador.

"Recibí un correo electrónico la semana pasada que me decía que había ganado el boleto de oro. No podía creer lo que estaba leyendo, pensé que estaba soñando", comentó Brian.

Y como era de esperarse, sus papás no sabían que su hijo había ganado ese peculiar premio.

Por lo que su mamá está en contra pero su padre lo ayudó para que acudira a recibir su premio.

Cuando le dije a mis papás que había ganado el sorteo se enojaron mucho. Pero después mi papá buscó información sobre el crucero y le gustó lo que vio. Entonces decidió que podía ir y me firmó el permiso porque soy menor de edad".

Al mismo tiempo, contó que su papá le advirtió de los peligros que corre con esta cuestionada aventura.

"Me dio la charla sobre sexo y me dijo que tuviera cuidado de no contraer enfermedades".