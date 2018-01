Turistas entregan sus vidas en ritual satánico en Grecia

Kefalonia, Grecia.- Una pareja de turistas fue localizada sin vida en una casa de huéspedes que se localiza en Vlachata, en la isla griega Kefalonia.

El cuerpo de una joven búlgara de 23, identificada como Lilia B, y el de un alemán de 30 años, cuyo nombre aún no se ha revelado, fueron encontrados una noche antes de Año Nuevo en la habitación que rentaban desde el pasado 26 de diciembre.

Según RT al portal Inkefalonia, en en el cuarto había cuchillos, velas y un pentagrama, por lo que la policía local determinó que se trató de un suicidio mediante un ritual satánico.

Foto temática (@DorianBroadway).

De acuerdo con los informes forenses que cita Tornos News, Lilia murió desangrada a causa de cortarse las venas de las muñecas.

Se cree que la joven ya había participado en rituales similares, puesto que en su cuerpo encontraron muchas cicatrices y cortes más antiguos.

En cuanto al alemán, quien también se cortó las venas en las muñecas, no murió por esta razón; el hombre se apuñaló el corazón en el baño de la habitación.

Foto temática (@DorianBroadway).

Las evidencias indican que las muertes ocurrieron el pasado sábado, 24 horas antes de la primera luna llena del año, fecha relacionada con este tipo de ceremonias.

Lilia, que vivió y estudió en Erfurt, Alemania, había sido reportada como desaparecida en junio del 2017, pero su búsqueda fue detenida en agosto luego de que, supuestamente, ella misma se comunicara con la policía y afirmara que se encontraba bien.

Aterrador: Un elevador le arranca la pierna a una mujer

China.-Horriblemente, el video muestra que la pierna de una mujer fue arrancada por un ascensor creciente después de que ella se distrajo con su teléfono y se tropezó.

Foto: Tomada de video/YouTube

Ella cae entre las puertas que se cierran, con su pie derecho fuera del vagón elevador mientras este sube por tres pisos. Imágenes de CCTV desde el ascensor muestran a la mujer y un amigo mirando sus teléfonos mientras caminan hacia las puertas abiertas, según narra la noticia publicada por The Sun.

Foto: Tomada de video/YouTube

La mujer al frente aparentemente no se da cuenta de que el ascensor ya comenzó a levantarse, tropieza con el borde y cae dentro con una pierna detrás.

Foto: Tomada de video/YouTube

Su amigo extiende una mano a través del espacio en un esfuerzo por ayudar, pero se queda atrás mientras sube el ascensor. Finalmente, el elevador se detiene y comienza a descender y se ve a la mujer alejarse de las puertas en agonía.

Foto: Tomada de video/YouTube

Su pierna inferior fue aplastada y cortada debajo de la rodilla, según informes en China. Según los informes, el accidente de terror ocurrió en el edificio Conch en Shanghai el 21 de junio, pero las imágenes solo aparecieron hoy.

No se sabe si la mujer sobrevivió al accidente y no se proporcionaron más detalles. En septiembre, imágenes horripilantes mostraron a un obrero aplastado y dejado colgando boca abajo cuando un ascensor no funcionó en Chongqing, en el sudoeste de China.