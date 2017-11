Video: rompe TV de su amigo jugando realidad virtual

Cuando estás probando la realidad virtual por primera vez, es fácil olvidar que las cosas que ves a tu alrededor no son reales. Por el contrario, es aún más fácil olvidar que el mundo de la vida real en el que te encuentras mientras usas VR todavía está muy presente.

Simplemente toma esta pobre alma que no se dio cuenta de que huir en un juego de realidad virtual también significaba que corría hacia algo en la vida real.

En este divertido video de YouTube publicado el viernes, el título es bastante obvio sobre lo que estas a punto de observar: "Mi amigo probó por primera vez la realidad virtual anoche. Terminé con un televisor roto".

En menos de un minuto, vemos a un hombre temeroso "caminar" hacia el final de una viga suspendida en el aire antes de que se asuste, se dé la vuelta y corra directamente hacia el televisor en el que el juego está siendo proyectado simultáneamente.

"No, no, no", grita mientras corre directo a la pantalla. "¿Qué? ¿Rompí tu maldita televisión? Dios mío."