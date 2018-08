Agendas causan controversia por frases "inapropiadas" para menores

Madrid, España.- Gran controversia generó en España la venta de agendas con mensajes "inapropiados" para los estudiantes en un conocido supermercado.

Una madre de familia envió una queja a través de Twitter a la Concejalía de Educación donde mostraba las libretas con frases como "Ya ha llegado el otoño, que rima bastante con 'no me toquéis el co*%$'"; "Cuidado con comerse el mundo, que luego hay que cag#$" o "Caminar borracha y con tacones debería ser deporte de riesgo".

La Concejalía se hizo eco de la denuncia y tuiteó a la tienda departamental "No parece una agenda escolar muy apropiada, solicitamos la retiren".

Horas más tarde, la concejala de Educación, Cultura e Innovación, Mercedes Piera, agradeció al encargado de la tienda haber cambiado las agendas a la sección de adultos del establecimiento.

Gracias #NachoOlalla, encargado tienda @CarrefourES #LasRozas, por haber retirado la controvertida agenda de la sección #materialescolar, mucho mejor en zona adultos ����; y gracias sobre todo por los +300 puestos de trabajo que tiene este centro comercial en nuestro municipio pic.twitter.com/o6LNnR5wrw — mercedes piera (@merpiera) 26 de agosto de 2018

Al respecto, la marca responsable de la elaboración de las agendas argumentó que no es material infantil.

Nuestras agendas no son infantiles.

Un putersaludete! — Puterful (@Puterful_es) 27 de agosto de 2018

Tal situación generó un debate entre los usuarios de redes sociales, algunos defendiendo los diseños y otros más censurando las frases.

En tanto, la cadena de supermercados solo confirmó que retirará las agendas de la venta al público.