La increíble cantidad de cervezas que bebe una mujer de 96 años

Una anciana belga ha sorprendido al mundo por beber al día entre 12 y 20 cervezas, una cantidad de alcohol que emborracharía a cualquiera.

La mujer de 96 años de edad no solo tiene la hazaña de consumir esa cantidad de cerveza, si no que además, lo hace sin emborracharse.

A veces, la cabeza me da vueltas, pero esto se debe a la vejez. El médico me dice que mientras me encuentre bien, puedo seguir, esto no puede hacerme daño. Además, yo bebo cerveza desde hace años y sigo viva.