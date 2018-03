"Moriremos si no abandonamos la Tierra": Alerta reconocido científico

Michio Kaku, quien es un reconocido científico y futurólogo, publicó recientemente un libro titulado “El Futuro de la Humanidad”, en el cual plantea distintos temas sobre los esfuerzos que realizan las superpotencias para conquistar Marte, así como la inmortalidad y cuál es el destino de la raza humana después de la Tierra.

Según Kaku, el 99.9% de las especies del planeta terminarán extinguiéndose por el propio ciclo evolutivo. Es por ello que muchos países han iniciado una carrera espacial para intentar iniciar el llamado turismo interplanetario y así poder tratar de conquistar nuevos territorios a largo plazo para así adueñárselos para iniciar una nueva vida.

El físico teórico indicó que los seres humanos del futuro no necesitarán de la Tierra para seguir desarrollándose y continuar con su proceso evolutivo, ya que el mundo en que vivimos está en peligro, ya sea por culpa del calentamiento global o por otras amenazas tales como una guerra nuclear, el choque con un asteroide, la muerte del Sol o la llegada de una nueva Era del Hielo.

Necesitamos una póliza de seguros o un plan de contingencia. Pereceremos como especie si no abandonamos la Tierra, no hay otra salida advierte este experto.

“Los dinosaurios no tenían un programa espacial, por eso hoy no están acá. Un asentamiento en Marte es una posibilidad, sin lugar a dudas, por eso la NASA se ha asociado con multimillonarios de Silicon Valley para hacerlo realidad. La extinción es la norma en el planeta Tierra, pero nosotros somos diferentes, podemos razonar y planear con anticipación, no tenemos que simplemente aceptar el final”.

