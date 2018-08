Asegura tener relación con fantasma y planea tener un hijo suyo

Reino Unido.- Amethyst es consejera espiritual y asegura haber conocido a su pareja “paranormal” en un viaje que tuvo a Australia hace 11 años.

La mujer de 30 años de edad ha confesado que tiene una relación seria con un fantasma y esperan dar un paso más en su relación.

Amethyst asegura que desea tener un hijo con el ente.

Un día, mientras caminaba por el bosque, disfrutando de la naturaleza, de repente sentí esta increíble energía. Sabía que había llegado un nuevo amante, dijo la mujer en un programa de televisión.

Ella asegura que no puede ver a su pareja; sin embargo, tienen muy buena comunicación y sostienen relaciones sexuales.

"Hemos estado pensando en tener un bebé fantasma. Sé que suena loco, pero lo he estado investigando y no creo que esté fuera de discusión", señaló Amethyst en This Morning.

Agregó que a sus 20 años de edad tenía una pareja de nombre Adam, quien la dejó después de describirla teniendo relaciones con un fantasma.