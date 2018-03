La insólita idea de un hombre para jubilarse anticipadamente

Argentina.- Un hombre está dando mucho de qué hablar por la insólita idea que tuvo para cobrar con anticipación su jubilación.

De acuerdo con Crónica, el sujeto, identificado como Sergio Lazarovich, pasó de ser hombre a mujer, y no precisamente cambiándose de género, si no que cambió su nombre por Sergia, todo por querer alcanzar su jubilación cinco años antes, ya que según lo marca la ley argentina, la mujer se jubila cinco años antes que el hombre.

Este hombre trabaja en el sector administrativo de la entidad, tiene dos hijos, dos divorcios y actualmente tiene una pareja.

En su trabajo, como la cita Crónica, lo conocen como “La Llama” y no es del agrado de muchos, ya que aseguran sus compañeros que no se caracteriza por ser un trabajador destacado, pues refirieron que siempre se la pasó pidiendo permisos para no trabajar.

Todo proceso legal de cambio de sexo debe pasar por el Registro Civil para quedar asentado y ante el insólito hecho, Crónica se comunicó con Matías Assennato, director del Registro Civil de Salta, quien señaló que dicho caso pasó por las oficinas del Registro Civil.

Hizo todo el trámite allá, su caso es reconocido, llevó bastante tiempo y generó discusiones, hasta que hace poco se lo autorizaron. Inicialmente se lo negaban pero él se amparó en la Ley de Identidad de Género. Fue un largo proceso administrativo, puntualizó el funcionario.