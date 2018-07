Padrinos de boda sorprenden a novia con un insólitobaile

Estados Unidos.- El novio fue quien preparó ese espectáculo en el que intentó imitar los bailes de las películas favoritas de Disney de su nueva esposa.

Una boda común y corriente pasó a ser una boda de película cuando el novio junto a los padrinos de boda tomaron la pista de baile y sorprendieron a la confundida novia con su performance.

El show “de Disney” comenzó con un mashup de “Start of Something New New” de High School Musical y siguió con otros éxitos de la película “Aladino” y “Moana” y “La Bella y la Bestia”