Bebé tenía un día de nacido cuando sufrió un derrame cerebral

Sydeny, Australia.- Jessica Hill nunca imaginó que su bebé sufriría un derrame cerebral cuando tenía apenas un día de nacido.

La joven recibió por primera vez y se percató de algo extraño: Khynan no tenía color, estaba muy flácido, no lloraba y no hacía ruido.

De inmediato llamó a los médicos del hospital donde había dado a luz, quienes detectaron que el pequeño tenía dificultades para respirar y fue internado en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

Tras realizarle algunos análisis de sangre, descubrieron que el niño tenía una infección; pero cuando Khynan comenzó a convulsionar decidieron hacerle una resonancia magnética.

Los exámenes continuaron durante cinco días, hasta que los médicos supieron lo que había ocurrido con el bebé: con tan solo un día de nacido, Khynan sufrió un derrame cerebral significativo, debido a un coágulo que se alojó en su cerebro.

A consecuencia, el niño podría sufrir alteraciones en su desarrollo, es decir, dificultades para sentarse, gatear, caminar, escuchar, ver o hablar; en incluso podría sufrir parálisis cerebral, advirtieron los médicos.

Sin embargo es solo cuestión de esperar para descubrir lo que el derrame cerebral le dejó a Khynan, informó La Opinión.

A decir de los galenos, todavía no se ha podido determinar la causas de derrames cerebrales o accidentes cerebrovasculares en recién nacidos, y pese a que en ocasiones ocurren, es más probable que se presenten en la edad adulta.