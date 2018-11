Su bebé sonreía todo el tiempo, sin saber que algo andaba mal

Reino Unido.- Nunca pensaron que detrás de un “tierno gesto” había una terrible enfermedad que se encontraba acechando a su bebé. El pequeño Jack apenas tenía dos semanas de nacido cuando comenzó a reírse, gesto que les conmovía a sus padres, sin embargo un tumor cerebral se estaba apoderando de la salud del menor.

El hecho ocurrió, de acuerdo con The Sun, en Winscombe, Reino Unido. El pequeño Jack fue muy esperado por sus padres Gemma y Ed. El inusual hecho ocurrió a las 2 semanas de edad del menor, quien comenzó a reíse. Sus padres simplemente pensaron que su bebé “era muy alegre”.

Sin embargo aquella “risa” se intensificó y eran incesantes. Lo que parecían ser eran ataques de “risa”, en realidad eran ataques por un tumor cerebral.

No había descanso, el sonido de la risa fue constante y durante mucho tiempo no teníamos ni idea de por qué. Para ser honesta, nosotros pensábamos que él estaba feliz todo el tiempo, dijo Gemma, de 32 años en entrevista para The Sun.