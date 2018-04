Cámara se pierde en el mar y tras 2 años regresa a dueña

Taiwán.- Un grupo de niños con su maestro se encontraban en la playa realizando labores de limpieza, y fue que descubrieron entre la arena un objeto extraño con fragmentos de conchas y arena que estaban adheridos. La sorpresa fue mayor cuando se percataron de que se trataba de una cámara fotográfica que había sido abandonada en ese lugar.

En forma inmediata la limpiaron y comenzaron a revisarla para proceder a ver que tenía en su interior, y de nueva cuenta quedaron asombrados de que la cámara funcionaba y se encontraban varias fotografías, que había sido tomadas desde hace tiempo y que correspondían a diversos paisajes de Japón.

Para el profesor Park Lee y sus alumnos, este hallazgo se convirtió en un asunto que debían de resolver y decidieron devolverla a quien comprobará que era el dueño o propietaria de este objeto.

Todos consideraron que debía vivir cerca quien tomó las fotografías y a partir de esta idea, el maestro realizó una publicación en Facebook en donde mostraban las fotografías de la cámara y con un mensaje escrito en los idiomas japonés y chino.

Los alumnos contribuyeron a compartir el post y la publicación llegó hasta 10 mil veces compartida.

En la red social, un día la dueña observó la publicación y dio respuesta al maestro.

Historia de la cámara fotográfica

La dueña del objeto encontrado fue una estudiante de la Universidad Sofía de Tokio de nombre Serina Tsubakihara, quien extravió la cámara durante sus vacaciones de 2015 a unos 250 kilómetros al este de Taiwán.

La jovencita narró que ella se encontraba buceando cuando por error dejó caer la cámara y no pudo rescatarla, ante un problema que enfrentaba con su compañero de viaje, que se había quedado sin aire en su equipo y que por eso no pudo buscar el equipo.

Pasaron dos años y para ella era imposible que se pudiera recuperar la cámara, y simplemente dijo que "no podía creerlo y estaba súper sorprendida cuando mis amigos me lo contaron y me enviaron el post con aquellas fotos".