Tengo miedo de desaparecer y que nadie sepa de mí: sexoservidora

Una mujer decidió compartir su sentir en redes sociales, se trata de una joven dama de compañía que desea que el mundo se de cuenta de los sentimientos que encierra una persona que se dedica a ello.

La acompañante abrió su corazón y escribió sobre la experiencia de su trabajo y los señalamientos que sufren.

dejaré esto por aquí y me iré lentamente... pic.twitter.com/ryXEpbTaaJ

“Decidí que sería mi forma de vivir, sin embargo, así como ustedes, también tengo otra vida, soy hija, hermana, amiga, salgo al cine,...”.

Comparte que entrar a una habitación es todo un reto y no sabe que se podrá encontrar ahí.

Describe que en ocasiones conoce a gente con la que es muy agradable compartir, mientras que otras ocasiones se topa con personas con las que desea no encontrarse nunca más y que ninguna de sus compañeras lo haga; es aquí donde comienza el miedo.

Tengo miedo, miedo de no volver a ver a quienes quiero, miedo de desaparecer y que nadie sepa de mí, miedo de no cumplir mis sueños, miedo a no poder defenderme,...