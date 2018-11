Crean cepillo para lavar baños con forma de Donald Trump

Estados Unidos.- Si no eres muy partidario del presidente estadounidense, Donald Trump, ya podrás adquirir un cepillo para limpiar el excusado personalizado con su imagen.

El cepillo de Trump, que se acabó a las pocas horas de haberse puesto en venta en línea causó furor entre los consumidores convirtiéndose en un éxito de ventas.

"¡Ningún presidente ha tenido un cepillo de baño como yo! Me atraen automáticamente los inodoros, simplemente comienzo a fregarlos, solo los beso, ni no me contengo. ¿Cuándo tu cepillo de inodoro haría eso por ti?", dice la descripción del producto, que hace clara referencia a algunas de las declaraciones más polémicas de Trump.

Foto Cortesía

La demanda agotó el producto que tiene un costo de $496 pesos y las entregas se han aplazado a entre seis y ocho semanas.

Michelle Rubel es el vendedor del peculiar producto que mide 38 centímetros y está hecho a mano. Hasta el momento ha alcanzado más de 4 mil ventas.

"No acepte imitaciones. Simplemente debe agarrarlos por el mango... para esos trabajos de limpieza difíciles", agrega en la descripción.