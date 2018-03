Desclasifican video de un ovni que sorprendió a expertos

Estados Unidos.- Un grabación hecha por un avión de guerra Boeing F/A-18 Super Hornet, logró captar un objeto volador no identificado volando a alta velocidad, el cual ha sido desclasificado por el Departamento de Estado de EE.UU.

El video fue publicado el pasado nueve de marzo en el portal To the Stars Academy of Arts and Science. Las imágenes fueron grabadas en la Costa Este de Estados Unidos en el año 2015.

Foto: Captura de video YouTube.

El avanzado radar ATFLIR fue indispensable para que el objeto fuera captado por los pilotos del avión. En el video se puede apreciar un punto blanco a gran velocidad. “¡Lo tengo!”, menciona uno de los pilotos al poder ubicar el objeto en el radar.

Luego de la desclasificación de estas imágenes, el silencio del Pentágono y del Departamento de Defensa sobre el fenómeno ovni, fue criticado por Christopher Mellon, exdirector de personal del Comité de Inteligencia del Senado y ex vicesecretario adjunto de la Sub-Secretaría de Defensa de Inteligencia.