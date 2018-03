Modelo rusa salta desde un sexto piso para evitar ser asesinada

Dubai, Emiratos Árabes Unidos.- Una modelo rusa de se vio forzada a saltar desde el sexto piso de un edificio en Dubai, para lograr escapar de las garras de un acosador que tenía intenciones de violarla y asesinarla.

Ekaterina Stetsyuk, de 22 años, originaria de la ciudad siberiana de Irkutsk, se encontraba en la urbe emiratí para trabajar como modelo, cuando una noche, comenzó a ser acosada por un hombre extranjero no identificado por las autoridades.

Stetsyuk asegura que el hombre intentó convencerla de que mantuviera relaciones sexuales con él insistentemente, a lo que ella se negó, por lo que el individuo furioso, la persiguió hasta el sexto piso, acorralándola y tratando de abusar de la joven y matarla.

En un intento desesperado de salvarse, la aterrada rusa saltó desde el edificio, fracturándose la columna y dañándose varias vertebras durante el acto suicida.

Una de las amigas de la chica, Irina Grossman, comentó al diario británico The Sun, que la modelo había "sobrevivió por un milagro", pero era incapaz de caminar o moverse por completo. La presunta víctima aguarda la primera de lo que serán varias cirugías en un hospital de Dubai.

Para salvar su vida y su dignidad, saltó desde el sexto piso. Su columna vertebral está rota, varias vértebras fueron aplastadas. No puede caminar o moverse sola, pero los médicos están dando un buen pronóstico porque su columna vertebral está intacta.

Por su parte, el empresario acusado fue detenido por las autoridades de los Emiratos cuando intentaba salir de la ciudad en un vuelo comercial. El hombre afirma que la versión de Stetsyuk es mentira, y que en realidad la joven comenzó a atacarlo durante una cita en la que ella era su acompañante. Afirma que el solo trataba de defenderse de la modelo rusa.

Si el presunto atacante es encontrado culpable, podría enfrentar hasta 15 años de prisión.

Sin embargo, tras el recuento de los hechos del sospechoso, las autoridades decidieron mantener a Stetsyuk bajo custodia judicial en su cama de hospital, hasta que se aclaren los detalles del caso.

El concejero ruso en Dubai, Gocha Buachidze, afirmó a los medios de comunicación que la embajada de Rusia se ha encargado de brindarle a la joven todo el apoyo que necesite.

Estamos estudiando a fondo la situación de la ciudadana rusa Ekaterina Stetsyuk y le estamos brindando todo el apoyo necesario. La investigación está en progreso. El consulado no puede dar más detalles del accidente debido a la solicitud de la propia ciudadana.

La madre de Ekaterina no puede visitar a su hija en el extranjero, por lo que la modelo grabó un video hablando en ruso en el que le asegura a su progenitora que se encuentra bien, que amigos y miembros de la embajada están al pendiente de ella, y donde le solicita que no se preocupe demasiado.

Me está yendo bien, no te preocupes por mí. La gente del consulado (ruso) visitó. Mi cirugía se pospuso. Ya veremos cómo funciona. Todo estará bien, no te preocupes. (El nombre de tu amigo) ha llegado a mírame, todo está bien. Todo está bien mamá, te amo. Besos. Lo tengo todo.