Escúchalo. Gato canta "Love you, love you" causa asombro en redes

El extraño maullido de un gato ha causado sensación en redes sociales, pues pareciera claramente que canta una melodía en ingles.

El video se viralizó, luego de que su dueño decidiera presumir a su artista felino en twitter, subiendo el video donde claramente se escucha al gato cantar "love you, love you, love you, yeah".

Yuri Merézhko escribió junto con las imágenes: "Cuando tu gato ha aprendido un par de canciones georgianas y decide interpretarlas".

Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить. pic.twitter.com/W6o9APM5qh — Юрий Мережко (@yoorashka) 14 de noviembre de 2018

La mayoría de los usuarios coincidió en que el felino dice "love you, love you, love you, yeah" ('te amo, te amo, te amo, sí' en inglés).