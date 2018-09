Hombre finge tener Síndrome de Down para que le cambien los pañales

Gilbert, Arizona.- Un hombre fue arrestado por fingir tener síndrome de Down y contratar cuidadores para bañarlo y cambiarle los pañales en Gilbert.

Según publicaron medios locale, Paul Anthony "N", de 31 años, fue detenido el pasado 6 de septiembre en su domicilio, creca de Val Vista Drive y Williams Field Road.

La primera víctima relató a la policía que durante el verano ayudó a Paul a cambiarle el pañal y bañarlo en 30 ocasiones en diferentes lugares de East Valley. Otros dos afectados se hicieron cargo de estos cuidados a partir de julio.

De acuerdo con las autoridades, las tres personas dijeron que habían entablado contacto con el imputado a través de aplicaciones como Carelinx y Care.com y todos aseguraron que el hombre se excitaba mientras lo bañaban.

"Necesitaba ducha y arreglo personal, no podía usar el baño él solo, no podía estar solo solo. Actuaba como un niño, toda su conducta era infantil. Él actuaba con rabietas, hablaba como un niño, actuaba como un niño ", dijo un cuidador, quien prefirió permanecer en anonimato.

Paul Anthony "N", acusado de fraude y abuso sexual. Foto: Oficina del Sheriff del condado de Maricopa.

Otro cuidador comentó que Paul le dijo que había tenido una lesión cerebral traumática.

"Me pidió algunas veces que viniera y lo ayudara a ducharse, pero me sentí increíblemente incómodo con eso. Me siento disgustado y muy incómodo. Como CNA estoy tan atraído por las personas que necesitan ayuda, los adultos vulnerables".

Sin embargo, cuando una de las víctimas comenzó a sospechar siguió a Paul Anthony a su verdadera casa, donde se encontró con sus padres y descubrió que no tenía síndrome de Down ni necesitaba pañales.

Por tanto, el sujeto fue acusado por fraude y abuso sexual.