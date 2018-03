"Pido a Dios la muerte": Hulk ruso respecto al dolor que siente

Rusia.-Un fisicoculturista ruso que desarrolló brazos parecidos a los de Popeye después de inyectarse sustancias químicas peligrosas en sus bíceps ha dicho a sus seguidores que está gravemente enfermo.

Kiril Tereshin, de 21 años, conocido como "EL Hulk ruso", encontró la fama en línea por tratar de romper los récords de culturismo, pero ahora teme que su vida esté en peligro luego de inyectarse aceite "synthol" en los brazos.

"Eso es, olvídense de mí", le dijo a sus seguidores en las redes sociales. "Estuve recostado durante dos días en mi cama.

"Apenas pude pararme cuando comencé a 'trabajar' sobre mis hombros".

Al "trabajar", se cree que quiere decir inyectar synthol, un líquido a base de aceite inyectado en los músculos para hacerlos crecer.

Tereshin agregó: "Mi brazo se hinchó dos veces y fue un golpe serio para mi sistema. Tengo dolor, mi madre está llorando.

"No sé qué hacer. Lo único que me queda es confiar en Dios. Me acostaré en mi cama y rezaré a Dios".