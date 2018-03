Embarazada ofrece a su futuro bebé en un grupo de compra-venta

Argentina.- La noticia sobre una joven de 17 años embarazada que llegó a ofrecer a su futuro hijo en adopción en un grupo de compra y venta de artículos en WhatsApp, está causando revuelo en todo el país ante la desesperada oferta de la chica.

La adolescente anunció la impactante noticia en un grupo de esta aplicación de mensajería instantánea llamado “Quién da más Oberá”. Todo ocurrió en la localidad de Oberá, en Misiones, Argentina.

Al parecer la chica estaba muy desesperada. Foto ilustrativa por Pxhere

La desesperada mujer escribió en un mensaje:

“Si alguien sabe, quien desease de corazón adoptar a un bebé recién nacido, que se comunique a mi número. Gracias”.

Luego de su anuncio, comenzó a recibir cientos de mensajes del resto de los participantes en el grupo, por l o que la protagonista de la historia respondió con un contundente audio:

"Mirá, si me escribís para adoptar el bebé, voy a leer tus mensajes, pero si me escribís para que no dé, bla bla bla, yo lo ignoro esos mensajes. En primer lugar, vos no sabés por lo que yo pasé y cómo esa criatura vino al mundo. Así que no te ponés ni en un pedacito, en una esquina de una uña de mi lugar", sentenció.

Parte de la conversación.

Luego, la chica decidió avanzar con el "interés" de un participante y le ofreció los pasos que tenía que seguir para quedarse con el bebé.

"Si tu hermana va a querer el bebé, que se comunique conmigo. Así yo me comunico con la jueza que me está ayudando y mi abogada. Así la hacemos bien (…) Esto es todo con la Justicia, no es un juguete dar en adopción, pero yo lo doy porque tengo mis razones".

Según las informaciones locales, la joven reside en la pequeña ciudad de Panambí y aseguró estar asesorada por una abogada para seguir todos los pasos legales en el proceso de adopción.

Al parecer, varios interesados contactaron a la joven. Foto ilustrativa: Pexels

"La policía intervino al conocer que en un grupo de venta de WhatsApp, una joven de 17 años estaba manifestando su actitud de dar en adopción a su futuro bebé", afirmó Alejandro Zabala, responsable de prensa de la Unidad Regional II de la Policía de Misiones a Radio República.

Según el reporte que ofreció la Policía de aquella localidad argentina, la joven tiene ocho meses de embarazo y su caso es llevado por una jueza de instrucción del lugar donde vive.

El responsable policial advirtió que la joven no incurrió en ningún tipo de delito: "Ahora hay que trabajar más en la contención de la joven. Ya se está haciendo desde la defensoría civil y desde la Comisaría de la Mujer de la provincia", agregó Alejandro Zabala.