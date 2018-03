Mujer de 28 años creyó estar embarazada pero era cáncer

Una joven madre con cáncer de ovario se ha sometido a una histerectomía con tan solo 28 años y no puede obligarse a decirle a su hijo que está enferma. Charlotte Burton, de 28 años, fue diagnosticada en enero y admite que todavía está "entendiendo" su próxima batalla.

Para empeorar las cosas, los médicos también han encontrado cáncer en la ingle y la axila de Charlotte. Ella debe comenzar la quimioterapia el miércoles. Su familia ahora se está movilizando para recaudar fondos para Charlotte y su hijo, Lewis, de 11 años.

Charlotte y su novio Eric. Foto: Cerveza

Charlotte le dijo a los medios cómo vio un bulto en el estómago justo antes de Navidad y fue a buscarlo. Le dijeron que era un músculo que se notaba porque era muy delgada, y le dijeron que regresara si las cosas empeoraban, pero ella se sentía como "embarazada de 6 meses".

Solo una semana después recibió la devastadora noticia de que tenía cáncer. Charlotte Burton, de Belper en Derbyshire, dijo: "Simplemente no podía creerlo, y todavía no lo creo". "Sigo sintiendo mi sistema sano y normal y me gusta salir pero me estoy recuperando de una cirugía en este momento.

Charlotte fue por primera vez al médico con el estómago hinchado. Foto: Facebook

No puedo entender el hecho de que tengo cáncer". Como parte de su tratamiento, el 5 de febrero, la madre valiente se sometió a una histerectomía que consistió en extirpar el útero, los ovarios, el cuello uterino y las trompas de Falopio. Los cirujanos también rasparon todas las células cancerosas que se encuentran en sus intestinos, pulmones y nódulos cortados de su estómago y pelvis.

Pero con la quimioterapia de la esteticista que se vence el miércoles por el cáncer en la ingle y la axila, Charlotte dijo: "No le he dicho a Lewis que tengo cáncer, no quiero preocuparlo, pero él sabe que mamá no está bien. "Solo tengo que tratar de ser lo más normal posible por su bien. "Tengo mucha suerte porque tengo un gran apoyo de familiares y amigos que han sido increíbles, además de mi novio Eric".

La familia y su pareja han creado una página en GoFoundMe para recaudar fondos. Foto: Facebook

Como ella no puede trabajar, la madre de Charlotte, Hayley Robinson, ha establecido una página Go Fund Me para ayudar. En la página, escribe: "Antes de este diagnóstico devastador, Charlotte era una madre trabajadora a tiempo completo y ahora tiene que dejar su trabajo.