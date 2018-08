Mujer policía da pecho a bebé ajeno en un hospital

Argentina.- La mujer policía cumplía con su servicio en el hospital de niños de La Plata y tras escuchar que un bebé hambriento no paraba de llorar, ella tuvo un bello gesto que dejó sorprendidos a sus colegas de trabajo.

Leer también: Hombre golpea a la hipopótama "Rosie" en zoológico (Video)

Su nombre es Celeste Ayala, agente de la Bonaerense en Buenos Aires (Argentina), quien al notar que el bebé lloraba, pidió permiso para amamantarlo. Ella supuso que el bebé tenía hambre y, tras obtener el permiso, dio pecho al bebé y éste dejó de llorar.



Leer también: Extraña criatura aparece en playas de Rusia; su aspecto causa terror

Su compañero Marcos Heredia, difundió en Facebook una imagen del momento y escribió en un post de Facebook:

Quiero hacer público este gran gesto de amor que tuviste hoy con ese bebito, que sin conocerlo no dudaste y por un momento cumpliste cómo si fueras su madre, no te importó la mugre y el olor como los señores profesionales del hospital manifestaban. Cosas así no se ven todos los días.