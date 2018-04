"Mi nariz estuvo desapareciendo", ahora usa una prótesis

Reino Unido.- Jayne ha vivido una verdadera pesadilla tras ser golpeada por su perro, una extraña enfermedad la tomó por víctima y consumió su nariz.

La mujer de 48 años de edad decidió compartir el proceso que tuvo que sufrir después de que la enfermedad atacara su nariz y fuera necesario colocarse una prótesis para respirar correctamente.

Foto ilustrativa: Cortesía

Durante tres años mi nariz estuvo desapareciendo y ya el año pasado no tenía nada de hueso,compartió Jayne.

Foto ilustrativa: Wikipedia

Para sustituir su nariz, a la mujer le fue colocado un aparato que le ayuda a respirar.

Jayne decidió compartir con Daily Mirror que la enfermedad causó que su nariz se pudriera y gracias a su nariz artificial ahora puede llevar su vida normal.

El sufrimiento de la mujer comenzó en 2014, cuando Jayne fue golpeada por su perro, causándole una fuerte inflamación en su nariz. Al acudir a ser atendida a un hospital le fue diagnosticado granulomatosis, la causante de que sus tejidos sanguíneos se inflamaran y que incluso puede dañar el sistema de los órganos. Desafortunadamente, su nariz tuvo que ser amputada y en su lugar quedó un agujero, en el cual coloca una protesis gracias a unos imanes que le fueron colocados.

“Probé cuatro narices antes de quedarme con esta, no podría estar más feliz con ella, esta muy bien y la gente no puede decir que no es real porque no parece”, compartió Jayne con “This Morning”, donde compartió el aspecto real de su rostro.

