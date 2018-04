Sin gran parte de su cerebro, una niña actúa como cualquier otra

Colombia.- La pequeña Gabriela es una niña colombiana que se ve y actúa como cualquier otra menor de su edad; sin embargo, no tiene buena parte de un cerebro "normal".

La niña de 8 años siempre pareció igual a todas las demás. Su desarrollo era un poco más lento que el promedio, pero aún dentro de lo normal, lo que hace más asombroso el descubrimiento de la condición de su cerebro.

La pequeña acudía a una escuela ordinaria hasta los cinco años de edad, que comenzó con una conducta imposible de controlar. Fue en ese momento cuando su madre la llevó a un médico y tras realizarle estudios de resonancia magnética y algunos otros, dieron a conocer que a Gaby le “falta” una gran parte de su cerebro. La pequeña carece de lóbulos frontales, las estructuras claves para los mecanismos de control y capacidad de abstracción.

A decir de su madre, Gabriela “debería ser un vegetal”; sin embargo, la niña habla camina, reconoce colores y esta consciente como otra pequeña promedio. Su caso resulta realmente extraordinario para la medicina, por lo que Katherine decidió contactar a Facundo Manes y su equipo de Ineco, quienes son investigadores y especialistas en el área.

“Se trata de un caso absolutamente excepcional; no existe otro así en la literatura”, mencionó el director del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Traslacional, Agustín Ibáñez.

Cuando vi las resonancias, pensé que no caminaba, porque no tiene corteza motora, que no hablaba, porque carece de las áreas de Broca, que no sentía, porque tampoco tiene las ínsulas anteriores…