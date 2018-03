Exorcizan a niña por una escalofriante marca en su pierna

Colombia.- Los vecinos de un barrio en Cartagena están en shock. Ellos están seguros de que una niña fue poseída por un ente maligno y que en su pierna está la evidencia de ese embrujo.

Mientras los habitantes del Boston tiene miedo ante el escalofriante caso, otros más no encuentran una explicación más que relacionarla como algo del mal.

Aseguran que de la noche a la mañana, una extraña cicatriz apareció en la pierna izquierda de la menor de 11 años.

La extraña marca apareció de la nada

Pero eso no fue lo más extraño: la marca tiene forma de muñeca y ellos afirman que cuando acudieron con un curandero, la figura empezó a moverse y a expulsar líquidos.

La niña se bañaba para irse a la escuela cuando sintió algo en su muslo que podía sentirse a relieve al tacto de su mano, ella se asustó pensando que se trataba de alguna enfermedad y gritando salió corriendo con sus familiares.

Al verle la pierna se dieron cuenta de que la cicatriz tenía la forma de una muñeca al revés, es decir, con la cabeza hacia la rodilla de la niña y los pies hacia la cintura.

Vieron como la muñeca cobró vida

De acuerdo con lo que la madre de la pequeña, Yina Villareal, contó para el medio El Universal, no la llevaron al médico sino con un curandero del barrio y el catalogó el hecho como algo “paranormal”. La cicatriz se movió mientras el hacía un ritual con rezos y tabaco.

"Ahí fue cuando apareció la otra sorpresa: la muñeca se movía dentro de la pierna y bailaba al ritmo de la música que salía de una vivienda vecina. También se reía. Cuando el santero dejó de fumar y echó cenizas en la pierna, empezó a salirle babaza de la piel como si se tratara de residuos de café", indicó la mujer al medio cartagenero.

Y eso no fue lo más espeluznante del caso: la familia recordó que la noche anterior a la aparición de la silueta escucharon ruidos en la cocina, como si recipientes de cocina se cayeran pero cuando revisaron no encontraron a nadie. Luego sintieron la presencia de alguien que salió por la ventana pero no vieron nada.

El ser maligno dentro de su cuerpo habló

Pero lo peor sucedió con la intervención de unos pastores cristianos que llegaron hasta la vivienda.

"Cuando llegaron los pastores a orar, ella sacó una fuerza impresionante y nadie podía aguantarla, tenía un espíritu que se reía, los ojos se le pusieron rojos. Cuando le preguntaron quién lo había mandado, quién le dio permiso de entrar a ese cuerpo, él habló a través de mi hija y dijo que había sido una persona alta y flaca. Después siguió con la burla. Pero los pastores siguieron con las oraciones hasta que ese demonio confesó con nombre propio quién lo había mandado. Se trata de una vecina en esta misma calle", dijo la madre al citado periódico.

La señalada negó su participación en la presunta brujería. Y tras el exorcismo el supuesto espíritu salió del cuerpo de la niña, y la marca ha ido desapareciendo con los días.