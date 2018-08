Le lloró 30 años a su hija en el panteón, pero era la tumba equivocada

Manchester.- ¿Te imaginas visitar una tumba pensando que son los restos de tu ser querido, los cuales supuestamente crees que se encuentran yaciendo sobre ese lugar, para que un día te encuentres con la sorpresa de que estuviste equivocado por muchos años?.

Pues lo anterior le ocurrió a George Salt, un hombre que perdió a su hija en el año de 1988, cuando apenas tenía dos días de nacida. Victoria fue enterrada en el cementerio sureño de Manchester.

Su padre señaló que visitaba a su hija dos veces al año, sin embargo, un dia se sorprendió al encontrar que la tumba que creía era de su hija, estaba vacía.

Stone buscó por el cementerio y descubrió la lápida en una tumba pública que contenía los restos de Victoria y otras 16 personas en un lugar diferente. Cuando la lápida fue erigida en la década de 1980, aparentemente se trasladó a un lugar vacante, pero los empleados descubrieron este año que estaba en el área incorrecta, y la movieron hacia atrás.

Simplemente no me avisaron. Me siento tan decepcionado. Cuando visitas la tumba, te sientas y hablas y dices cuáles son tus problemas, pero lo molesto es que estás hablando con un pedazo de tierra donde ella no está, señaló.