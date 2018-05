Luego de 6 años descubrió algo extraño en su foto con amigos

Reino Unidos.- Una mujer de originaria del Reino Unido quedó sorprendida al percatarse de algo muy extraño en una fotografía que se tomó en un picnic con amigos.

Rynnice Trelfa tardo seis años para descubrir que en dicha foto aparece una misteriosa mano junto a uno de sus amigos que aparece en la imagen.

Tras el descubrimiento, Rynnice publicó la fotografía en Facebook para obtener ayuda de expertos en el área paranormal, ya que ella afirma que la mano no pertenece a ninguna de las personas que aparece en la imagen y que, además, el joven que se encuentra frente a ella perdió la vida de forma “dramática”.

Foto: Facebook.

“Después de subir la foto, me escribieron algunos mediums que me dijeron que la mano pertenece a una mujer con alguna conexión con el padre de mis hijos. Mi padre y yo encontramos que hay una larga lista de eventos trágicos que sucedieron en la misma reserva. El más reciente me dejó impresionada. El mismo día que subí la foto apareció el cuerpo de una mujer muerta en la misma zona de la reserva”, escribió Trelfa en Facebook.

Aunque la joven asegura que detrás de ellos no había nadie más, la imagen sigue causando gran polémica en las redes sociales. Muchos usuarios señalan que alcanzan a ver cabello detrás del joven, cosa que impacta a cientos.