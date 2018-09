Inglaterra.- Una pareja decidió que cumplirían su sueño de ser abuelos aún y habiendo fallecido su hijo, por lo cual “robaron” su semen cuando perdió la vida en un accidente automovilístico.

Los abuelos son multimillonarios y su “hazaña” se ha vuelto más que polémica ya que su hijo no dio su consentimiento para que su esperma fuera utilizado para darles un nieto tras su muerte.

“Roban” semen de su hijo muerto para cumplir sueño de ser abuelos. Foto ilustrativa: Max Pixel

Fue hace cuatro años que el joven de 26 años de edad perdió la vida en un accidente de motocicleta.

Según las investigaciones, los espermatozoides del joven fueron extraídos tres días después de haber fallecido y fueron congelados para posteriormente, utilizar un donante de óvulo y un vientre subrogado.

Señalan que el esperma continúa apto aún después de 72 horas de la muerte; sin embargo, lo que ha causado polémica es que todo este proceso se haya seguido sin el consentimiento del occiso padre.

"La pareja inglesa perdió a su hijo bajo trágicas circunstancias y querían desesperadamente tener una descendencia a través de un nieto. Fue un privilegio poder ayudarles" , señaló el encargado de realizar la fecundación in vitro, David Smotrich, a The Mail on Sunday.

Los abuelos eligieron exhaustivamente a la mujer, dado que la madre del pequeño debía ser el tipo de mujer que se casaría con su fallecido hijo.

"No estoy aquí para juzgar quién debe ser padre y quién no. Por lo que me han contado él quería tener hijos, y yo estoy contento de poder darle un final feliz a una trágica historia".