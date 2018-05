Se enamora de hombre que pagó $1 millón por su virginidad

Estados Unidos.- Tras enfrentar problemas económicos por bastante tiempo, una joven de 20 años de edad decidió poner en venta su virginidad en un sitio de internet y logró la impresionante cantidad de un millón de dólares por sostener su primer encuentro sexual.

La mujer con residencia en París, Francia se identificó en el sitio web Cinderella Escorts con el nombre de Jasmine, y aseguró que resultó sorprendida por la cantidad de dinero que obtuvo de un hombre de origen estadounidense.

La persona que realizó la propuesta más elevada correspondió a un banquero de Wall Street, Nueva York, que ofreció el millón de dólares por pasar la noche con la joven Jasmine.

La historia no concluye con la experiencia vivida por la mujer, porque después del encuentro la mujer que ofreció su virginidad en internet se enamoró de ese hombre que le resultó de su total agrado.

En una entrevista, Jasmine confezó que: "estaba un poco nerviosa para ser sincera, pero finalmente me gustó mucho. Fue un verdadero caballero y me cuidó bien… No quiero entrar en detalles, pero lo que puedo decir es que vamos a salir juntos de nuevo”.