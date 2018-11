Novia se venga de prometido infiel leyendo mensajes de texto

México.-A horas de contraer matrimonio, una mujer recibe mensajes en su teléfono celular que la alertaban de la infidelidad de su novio. En ese momento, decidió no leer los votos matrimoniales, pero sí hacer públicos en voz alta de los mensajes de texto que su prometido enviaba a otra mujer.

Los hechos se registraron en la última celebración de soltería, cuando disfrutaba su última noche de soltera en un cuarto de hotel en compañía de sus amigas, y fue cuando en forma misteriosa recibió un mensaje que decía: “Yo no me casaría con él ¿Tú lo harás?”.

En forma inmediata la joven novia recibió una serie de capturas de pantalla donde se leían conversaciones de Alex, su novio de seis años, con otra mujer desde hace meses y que se habían acrecentado previo a su boda.

Recibió mensajes y selfies de su novio con la otra mujer, y comentarios que hasta aludían a su futura esposa, pero en forma desafortunada.

Ante los mensajes de texto que recibió, ella narra que comenzó a llorar; mientras sus amigas la consolaban y le sugerían diversas formas de violentas formas de vengarse.

Al amanecer y no poder dormir toda la noche, la novia finalmente decidió su venganza y lo mejor era delatarlo frente a todo el mundo.

Las horas pasaron y finalmente llegó el momento de encontrarse en la ceremonia de la boda y el novio no se percataba de lo que sucedía.

Señala que: "Caminé por el pasillo con pies de plomo, mi vestido de ensueño ahora solo era un disfraz. Cuando vio mi cara, supo que esta no era la de una mujer en su gran día, pero no tenía idea de lo que se avecinaba”, externa.

A unos metros del novio y en el altar inicio su plan de venganza.

Llegué al frente de la sala, respiré profundamente y me enfrenté a nuestros amigos, nuestros padres y les conté la verdad sobre Alex. No habrá boda hoy. Parece que Alex no es quien pensé que era, les dijo a todos en la ceremonia.