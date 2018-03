Intrépido filma el fantasma de la mujer del almirante Nelson

Inglaterra.-Un entrenador personal con una pasión por lo paranormal cree que este es el fantasma de la esposa del almirante Nelson a bordo del HMS Victory. Tony Ferguson afirma que sintió que alguien lo seguía mientras exploraba el barco la semana pasada, así que sacó su cámara de video para capturar al fantasma.

Él dice que no vio nada a simple vista, pero cuando vio la imagen de nuevo vio la figura fantasmal de una mujer caminar por la cámara superior antes de desaparecer a través de una pared.

Foto: Tomada de video

El joven de 33 años está convencido de que es el fantasma del Frances 'Fanny' Nelson, de quien se dice que ha visitado regularmente al vicealmirante. Tony, de Southampton, dijo: "Cuando hice una panorámica, la cámara recogió a esta mujer vestida. 'No vi nada en absoluto con mis propios ojos.

Si hubiera visto una persona real allí, habría puesto la cámara de inmediato. "Pero cuando volví a ver el video, allí estaba ella". Ella caminó directamente a través de la cámara y luego desapareció a través de una pared sólida, así que debe haberlo atravesado.

El HMS Victory es conocido por sus fantasmas y mucha gente ha dicho que ha visto al almirante Nelson y su esposa a lo largo de los años.

Imagen ilustrativa. Foto: AP

"La cámara alta habría sido un área reservada para los oficiales de más alto rango, así que es donde Nelson y su esposa habrían pasado la mayor parte del tiempo juntos. Debe haber sido ella quien me siguió alrededor de la nave".

"Me sentí muy afortunado de haber capturado imágenes tan claras. He tenido bastantes en mi vida así que ya no me asustan. El HMS Victory, que tiene más de 250 años, ha estado en Portsmouth Historic Dock desde 1922. Tony está convencido de que algo acerca de su "energía" atrae fantasmas a medida que las experiencias paranormales se vuelven más frecuentes.

Tony dijo: "La casa de mi abuelo estaba embrujada. Había mucha actividad allí con cosas volando alrededor y los espíritus de un hombre y una chica siempre visitando, así que estaba constantemente rodeado de eso.

"Estaba intrigado desde muy joven. Me di cuenta de que tenía este don en el que cada vez que entraba en un lugar embrujado, aparecían espíritus.

'Debe ser algo sobre mi energía que simplemente los atraiga. Sí solía asustarme, pero ya me he acostumbrado. "Decidí buscar este regalo y comencé una investigación paranormal como hobby.