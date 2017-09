Araceli Ordaz, “Gomita”: El que no enseña no vende

Mazatlán.-La guapa Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como “Gomita”, está en Mazatlán para hacer unos proyectos. La chica visitó el Acuario, donde atendió a EL DEBATE y habló de su reciente aparición en la revista H, en la edición de septiembre, e indicó que está en puerta hacer una película.

“Es un proyecto que sé que lo van a disfrutar mucho. Tengo una propuesta muy grande para una película. Le estoy echando todas las ganas porque quiero que se haga. Estoy contenta porque se han acomodado las cosas, todo va marchando bien y gracias a la gente.”

Imágenes de la Revista H.

Es portada de la revista H

La conductora de televisión compartió que sus padres no sabían que iba a posar para la revista de caballeros y les mostró el producto ya terminado. “Me gusta hacer las cosas a escondidas, para cuando se enteren ver su reacción. Cuando ven los ceros que me pagaron, se ponen más contentos.”

"Gomita" en Mazatlán, Foto: Víctor Hugo Olivas.

Indicó que su papá la felicitó por el resultado de la revista, mientras que su mamá la regañó. “Cuando quería operarme, mi papá era el que me apoyaba y le daba gusto. Son cosas raras. Están felices, porque me ven feliz.”

Reveló que la sesión de fotografía en poca ropa para la revista tardó un poco ya que tenía menos años y una imagen distinta por salir de payasita en el programas Sabadazo.

Araceli ordaz, “Gomita” en La Revista H.

“Me habían comentado varias veces que los lectores de H me habían pedido desde hace tres años. Me esperé para que me hablara el bueno de la revista y me dijeron es tanto. Ya lo hice y estoy contenta.”

Indica que las fotografías se realizaron en la Ciudad de México, en un antro, donde pudo sentirse muy cómoda, por ello arrojó un buen resultado. Realizó un detrás de cámaras que publicó apenas el viernes en las redes e internet.

“Salieron muy bonitas, salieron muy ‘nice’. La gente que ya pudo comprar la revista espero y le guste.”

"Gomita" visita el Acuario en el puerto. Foto: Víctor Hugo Olivas.

La respuesta

Indicó que la revista se ha vendido muy rápido y que incluso ella fue a comprar una a un lugar y no había. La fotografía que más trabajo le costó realizar es la de la portada.

“Toda la gente se impresiona y piensa que enseñe de más, pero no.”

Compartió que incluso, la agarraron a broma porque en una imagen sale con una prenda interior rota, pero indica que es parte de lo que planearon.

“El calzón así era. Yo tenía que posar sexi. Me encantaron las fotografías que pusieron adentro de la revista, que vienen siendo mejores portadas, pero para ser sinceros, el que no enseña no vende, por eso tenía que enseñar.”

Seguridad

La artista ha recibido una serie de críticas luego de haberse operado en varias ocasiones, pero afirma eso no le afecta. “Lo que digan me da igual. La que está feliz soy yo. Les agradezco que se tomen el tiempo de criticarme. Es mi medio y tengo que acostumbrarme a lo que digan. No soy monedita de oro para caerles bien a todo el mundo.”

El contacto

Durante en enlace en vivo que se realizó en las redes de EL DEBATE, aprovechó para mandar saludos a la gente que la sigue en las redes sociales.

A manera de broma comentó: “Me encanta meterme en redes sociales porque leo sus comentarios. Agradezco el tiempo

Foto: Víctor Hugo Olivas

Para quienes la critican por su cambio de imagen, dijo: “Tú eres feliz, nadie te está obligando a que te operes o no te operes. Es como cuando te vas arreglar los dientes. Cuando me critican ese tipo de cosas, pienso en que es como ir al gym y que se inyectan, algunas dicen ser naturales es mentira”.

Aclara que no vomita y les reitera a los jóvenes que si quieren operarse, lo hagan porque realmente lo desean y que sean felices, pero que sea con el consentimiento de sus padres si son menores de edad.