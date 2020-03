BTS pospone el Map of the Soul Tour en Norteamérica por el COVID-19

BTS pospondrá la serie de conciertos que tenía programados del "Map of the Soul Tour" en Norteamérica, con conciertos en varias de las ciudades más importantes de Estados Unidos, así como en Canadá. Debido a la pandemia de Coronavirus (COVID-19) no es momento de llevar a cabo masivos eventos como lo son los conciertos de Bangtan.

Tras los rumores de que BTS cancelaría los conciertos de su nuevo tour en América del Norte, la agencia que representa a los Idols ha informado al respecto: "hola, este es Big Hit Entertainment. Nos gustaría informarle que habrá algunos ajustes en el 'Map of the Soul Tour' por Norteamérica, para asegurarnos de que ante todo ponemos la seguridad de todos los involucrados".

La agencia de BTS señaló en un comunicado de prensa que el "Map of the Soul Tour" estaba programado originalmente para llevarse a cabo del 25 de abril al 6 de junio de este 2020. Ante la contingencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus (COVID-19), las fechas de estos conciertos serán reprogramados, "la información sobre las fechas de los nuevos shows se compartirá lo antes posible".

Estamos monitoreando de cerca y siguiendo la guía de todos los gobiernos locales, con respecto a los eventos públicos para asegurarnos de proporcionar un entorno seguro para todos los involucrados a medida que continuamos actualizando nuestros planes de viaje.

"Compartiremos información adicional sobre estas nuevas fechas de conciertos en breve. Les pedimos más paciencia y comprensión a medida que continuamos trabajando para brindarle la mejor y más segura experiencia de conciertos lo antes posible. Gracias", manifestó Big Hit Entertainment.

Por el momento los conciertos del "Map of the Soul Tour" por Europa y Asia siguen en las mismas fechas.

BTS con sentimientos encontrados

Anteriormente en un V LIVE, RM habló sobre la cancelación de los conciertos en el Estadio Olímpico de Seúl, Corea del Sur. "Fue muy difícil y me sentí impotente, había tantas cosas que habíamos preparado, nos preparamos durante tanto tiempo, ensayamos durante tanto tiempo, entonces me sentí desanimado, realmente desanimado, queríamos mostraros todas esas cosas; en los momentos en que estuve en casa estas últimas dos semanas, sentía tanta ira acumulándose como si me estuviera volviendo loco".

De repente, comencé a gritar y sentí mucha ira, porque me sentía abatido, estaba enfadado, estaba molesto y sentía que no había mucho que pudiéramos hacer de manera realista, pero quería que este álbum saliera al mundo.

"Todo el tiempo, las prácticas y los ensayos que hicimos para este álbum tuvieron que ser inmortalizados aquí, de esa manera, todo lo que hicimos no habría sido para nada, lo mismo ocurre con su amor y apoyo también", resaltó el líder de BTS.

