Crisis de Televisa es por su  soberbia: Carlos Espejel

Carlos Espejel es cuestionado sobre la situación que vive Televisa, empresa donde él nació como artista y en la que trabajó muchos años, y es claro y tajante en su respuesta.

"Cero que durante mucho tiempo pusieron a Sammy a tomar las mejores decisiones y tomaron las peores, ellos deben saber, pero a grandes rasgos no respetaron a la audiencia ni a su talento y creo que este es el resultado y las consecuencias", dijo el actor, quien es parte del elenco de la telenovela "Tres familas", que se estrena próximamente en Televisión Azteca.

Y eso no es todo.

En entrevista con Grupo Fórmula, Espejel se refiere al que considera es el principal problema de Televisa.

"La soberbia fue lo que los tiene con estos rating, los hechos hablan; no se prepararon, no se capacitaron, los hechos hablan, yo no, ahí están los rating, y no dan una ni uno ni otro."

Estuvo vetado en Televisa.

A principios de 2014, Espejel reveló en entrevista radiofónica con Javier Poza que Televisa lo vetó porque trabajó en el proyecto "Familia en Venta" , a través de MundoFox.

Confesó que haber aceptado ese trabajo fue lo que hizo enojar a la televisora y lo que le ocasionó su veto.

Esto declaró en la entrevista:

"Es como triste, siento que se están equivocando con este maltrato que nos dan a los actores y que no haya oportunidades para seguir trabajando, y sí haya amenazas."

Él piensa que Televisa no tuvo respeto por su trayectoria cuando lo llamó para decirle que no debió aceptar el trabajo en Estados Unidos cuando aquí no tenía trabajo ni exclusividad.

Un año productivo.

Espejel puede verse actualmente a través de Imagen Tv, en la serie "Las verdades bien cantadas", alusiva a la vida de Paquita la del barrio.

En ella interpreta a Eduardo Toscano, un músico veracruzano quien actualmente tiene 65 años de edad y llegó a ser como la "columna vertebral" de Paquita, para que tuviera éxito.

En entrevista con el periódico Excelsior, Espejel habló de su trabajo en dicho proyecto.

"Es un artista veracruzano, como ella, que proviene de de Catecamaco y que en los años 70 llega a la Ciudad de México en busca de fama. Pese a ser alguien tímido y que tiene una discpacidad física, pues carece de una mano, así toca la guitarra y compone y logra hacer una gran mancuerna con su paisana Paquita la del Barrio", afirmó Espejel.

El personaje que ya sale a cuadro en la serie Paquita la del barrio es definido por el histrión como alguien "con el poder detrás de la silla, pero que es reflexivo y muy confiable".

Carlos Espejel, en su caracterización como Manuel Toscano, en la serie "Las verdades bien cantadas" de Paquita la del barrio. Foto: Twitter

Toscano es autor de éxitos como "Rata de dos patas", "Piérdeme el respeto" y "Taco placero", al igual que "Mátalas", éxito con Alejandro Fernández, favorita de Espejel, señala.

La historia original, en coproducción de Grupo Imagen Multimedia con Sony Pictures Television, está rodada 100% en exteriores de CDMX y sus alrededores, y se transmite de lunes a viernes a las 20 horas en Imagen Televisión.

Saldrá en "Tres familias".

Espejel también forma parte del programa de comedia "Tres familias", próximo a estrenarse en Televisión Azteca.

Comparte créditos con otros actores como Sylvia Pasquel, Ingrid Martz, Amaranta Ruiz, José Semafi, Eugenio Bartilotti, Giovanna Romo, Alejandra Padilla, Patty Tort, Alejandra Toussaint, Isabel Martínez “La Tarabilla” y Ana Laura Espinosa.

Se trata de una teleserie cómica de trasfondo social, basada en las diferencias y costumbres, muestra las peripecias para salir adelante de los tres grupos socio-económicos más representativos de México, sin olvidar el humor que caracteriza a sus personajes.

Talentoso desde pequeño.

Carlos Espejel es recordado y conocido por sus entrañables personajes de "Chiquidrácula" y "Carlinflas" en el programa ochentero infantil "Chiquilladas".

En distintas ocasiones, Espejel ha señalado que no le molesta que lo ubiquen con esos roles como tampoco que el público lo vea todavía como un niño, a sus 45 años de edad.

Carlos Espejel, en una imagen de su niñez. Foto: Twitter