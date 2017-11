Ex-participante de MasterChef completamente desnudo

MasterChef México este año arrancó con el pie izquierdo ya que estuvo plagada de escándalos y controversia entre sus participantes y hasta los mismos jueces, quienes tuvieron una mala relación con el productor del programa.



Todos estos problemas causaron una baja audiencia en el reality, recordemos la sorpresiva salida del chef Benito y poco después de esta noticia filtraron en la web la foto más íntima de uno de sus concursantes.



Gracias Maestro por compartir su conocimiento con nosotros @PacoTorreblanca una de esas noches tatuadas en el alma nos vemos pronto en él Mediterráneo o en Baja California ���������� pic.twitter.com/f5WUSR4xsx — Benito Molina Dubost (@benitoysolange) 13 de noviembre de 2017



Se trata del primer eliminado Raymundo Barrios, quien fue expuesto en internet gracias a una fotografía donde salió completamente desnudo.



Sobre un ángulo muy candente Raymundo se dejó ver muy candente en la instantánea se desconoce cómo fue que esa imagen llegó a la web o si es parte de sexting.



El ex concursante no ha dado declaraciones sobre este nuevo escándalo, pero sale a colación una semana después de que un participante de "La voz México" quedara exhibido por una porno grabación.

Raymundo es originario de Zacatlan, Puebla su gusto por la comida nació por cocinar con su mamá o por primera vez, de ahí nació su amor por la comida, uno de sus platillos preferidos para cocinar son los postres, además se declara como un cocinero que tiene tradición muy mexicana.

LA "CHULE" EN MASTER CHEF LATINO"

Aracely Arámbula será la conductora de 'Master Chef Latino' para Telemundo.

Como sabemos Anette Michel es parte de la versión mexicana del programa, es por eso que Telemundo buscó a la actriz mexicana para conducir este nuevo proyecto.

Vestido: Edgar Lozzano / Anillo: Swarovski #MasterChefMX nos vemos a las 9:30 �� Una publicación compartida por Anette Michel (@anettemicheltv) el 12 de Nov de 2017 a la(s) 5:25 PST

Este proyecto sería el ultimo de Arámbula ya que su contrato con la empresa finaliza, pero sus fans esperaban una temporada más de "La Doña".

Vestido: Macario Jimenez / Accesorios: @swarovski con mis queridos compañeros!! Una publicación compartida por Anette Michel (@anettemicheltv) el 13 de Nov de 2017 a la(s) 7:23 PST

La actriz publicó a través de Twitter que ella será la nueva anfitriona del programa y las grabaciones comienzan en noviembre, aunque el estreno será hasta enero del siguiente año.

La Chule además compartió que en el mes de octubre honró la causa de practicarse la mastografía para evitar el cáncer de mama, y ella se lo practico como parte de un chequeo médico de rutina.

#Repost @aracelyfansrd (@get_repost) ・・・ Yo me uno TODO el año a @aracelyarambula #EnContraDelCáncerDeMama ���� en especial hoy 19 de Octubre #DiaMundialContraElCáncerDeMama #PorqueMeQuieroMeCuido �������� Cuídate ! Quiérete! Autoexplorate !!! Ama y valora tu vida �������� Una publicación compartida por Amo el arte yAmo serMama������������ (@aracelyarambula) el 19 de Oct de 2017 a la(s) 2:03 PDT

"La semana pasada me realicé mi mastografía y ultrasonido, las invito a que se chequen, podemos prevenir el cáncer.



DOÑA MARU

Bien dicen que entrar a un reality show es un arma de doble filo.

Y ese fue el caso de la polémica Doña Maru, quien en el programa Master Chef se convirtió en uno de los personajes más odiados del programa.

Maru, originaria de Oaxaca, está arrepentirá de haber entrado al programa de cocina más popular de México.

Se mostró muy honesta durante una entrevista para Diario BASTA!:

"Entrar a Master Chef no fue lo que esperaba, porque no lo disfruté finalmente. Se viven dos versiones en estos programas y la mía es muy distinta a la que vieron en el programa, porque gracias a declaraciones que hice, muchos me ven como una mujer mala; y claro que dije lo que dije, pero quizás no con el fin que mostraron en el programa".

Las declaraciones que llegaron a ser tema en redes sociales, como el hablar mal de las empleadas domésticas y de sus compañeros que no conocen platillos internacionales, generó que muchos televidentes detestaran la conducta elitista de Maru.

