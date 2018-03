Luis Miguel y el tema que le censuran por contenido sexual

México. Luis Miguel lanzó en 1983 el tema "Decídete", y se convirtió en uno de sus primeros éxitos en su carrera como cantante.

Una publicación compartida por Luis Miguel (@lmxlm) el Feb 23, 2018 at 6:06 PST

En distintos portales de noticias se informa que esa melodía de Luis Miguel fue censurada por el contenido sexual de su letra; en ella insinuaba que quería perder su virginidad con la chica del te y daba a entender que mientras miraba la fotografía de ella, se masturbaba.

En la versión original, "Decídete", Luis Miguel canta: "Te quité el vestido, te besé en la boca, pero no quisiste darme todo una vez más. Decídete, yo sé bien que es la primera vez para mí también es nuevo y quiero que sea contigo".



Dichas palabras que fueron remplazadas por: "Te besé en la cara, te besé en los labios. Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar. Decídete, no lo dudes más decídete, que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte. Decídete, simplemente amor.