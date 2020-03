Luisito Comunica se convierte en la drag Paloma y conquista en Internet

El youtuber Luisito Comunica, quien tiene millones de seguidores en sus redes sociales, sorprende a sus fans en las mismas al convertirse en drag Paloma. Una drag queen es quien lo ayudó a caracterizarse y luce fenomenal.

Luisito Comunica, cuyo nombre real es Luis Arturo Villar Sudek y es originario de Puebla de Zaragoza, México, llama la atención y causa polémica al mostrarse como Paloma, una bella y elegante drag.

Y es a través de un video que Luisito Comunica comenta el por qué le llamó la atención el convertirse en drag Paloma.

Paloma llegó para quedarse, quítense perras. El otro día fui a ver un show de drag queens. Me pareció fascinante: los looks que se manejan son dignos de divas. Y pensé yo ¿cómo me vería de drag queen?”, explica Luisito Comunica en el video.