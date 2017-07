Marlene Favela se compromete; mira con quién se casará...

Marlene Favela pronto dejará de ser una mujer soltera. La actriz mexicana se acaba de comprometer en matrimonio con su pareja, el empresario de origen australiano George Seely.

Always together Una publicación compartida de Marlene Favela (@marlenefavela) el 28 de Jun de 2017 a la(s) 9:48 PDT

Emocionada, la artista de 40 años compartió la feliz noticia a través de las redes sociales.

Mi cómplice!!!! Hasta bailando salsa y bachata Una publicación compartida de Marlene Favela (@marlenefavela) el 20 de Jun de 2017 a la(s) 7:19 PDT

“Hoy es el día más importante de mi vida. Desde niña soñé con mi propia historia de amor, soñé con encontrar un hombre que me amara y que me respetara. Y sí, el amor obra por caminos misteriosos… Hoy puedo confesarles que me siento afortunada y bendecida de haber encontrado no solo a un hombre que me ama y me respeta, sino al príncipe azul de mi cuento de hadas”, expresó Favela, que ha participado en exitosas telenovelas como "Gata salvaje" (2002), "El zorro2, "La espada y la rosa" (2009) y "El señor de los Cielos" (2014).

“Te encontré en el lugar menos esperado, sin buscarte. Cuando tú llegaste a mi vida entendí el verdadero significado de la felicidad. Ya no me asusta envejecer porque será a tu lado”, agregó.

La actriz, quien es originaria del Estado de Durango, lleva un año alejada de la televisión desde que protagonizó el melodrama mexicano "Pasión y poder", presumió con orgullo el prominente anillo de compromiso que le entregó su futuro esposo.