“No me pagó por sexo”, asegura "El chismoso de internet"

Freddy Vera, a quien se le identifica como "El chismoso de internet", más conocido como “El Churero”, se defendió de las acusaciones del bailarín Christian Nielzen.

"El Churero". Foto: Facebook

Nielzen recientemente declaró:

“Yo quiero reafirmar que el ‘Churero’ muerde la almohada y comentar que ese tipo cuando me iniciaba yo con lo de la farándula, me acosaba, me mandaba fotos y me decía que tenía mejor cola que las modelos. Me ofrecía reunirnos en un restaurante en el Villa Morra porque tenía canje.”

Freddy, en su defensa, aclaró que todo lo que dijo Nielzen es bolaterapia.

“Ese que habló de mí buscaba prensa. Yo no le busqué nunca, él se insinuaba. Me llegó a pagar dos veces para que hablara de él, pero en efectivo, no en sexo.”

Una serie de fotos íntimas de Freedy Vera, "El Churero", fueron distribuidas en las redes sociales hace dos años. Él responsabiliza a Malala Olitte.

Luego de que "El Churero" publicó el video “prohibido” de Malala Olitte de años atrás, se desató la guerra entre ambos.

En una cuenta en Twitter publicaron fotos de "El Churero" con mujeres que no corresponden a su esposa. A raíz de eso, Epa! contactó con Fredy Vera para conocer su versión.

Y esto fue lo que contó en su momento:

“Están sacando fotos para perjudicarme. Encontraron una foto donde demasiado me parece en el perfil pero la verdad que me está complicando la existencia en mi relación luego, porque estoy casado. Es una foto real pero me está complicando la existencia.”

"El Churero" siempre está en medio de la polémica. Foto: Twitter

"El Churero" aceptó que cometió el error en alguna época de su vida de haberse tomado fotos que no debió, y sabe que existen los detractores en rede sociales.