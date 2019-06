Películas y series que desaparecerán de Netflix en junio

Termina mayo y Netflix renueva su catálogo para este mes de junio. Series, películas y documentales dejarán de estar disponibles en la plataforma de streaming.

Entre los títulos que desaparecerán destacan "Pulp Fiction" y "Kill Bill" del director Quentint Tarantino, así como el clásico de Pixar "Ratatouille" y la entrañable "101 dálmatas".

Pero en caso de que quieras conocer la lista completa para que no te tome por sorpresa la ausencia de algunos de estos títulos, aquí puedes leerla con los respectivos días señalados:

1 de junio

La historia de Mowgli

An extremely Goofy Movie

101 Dálmatas

El zorro y el sabueso 2

Doom

Freedy vs Jason

Viernes 13

Frío en julio

Soy Leyenda

Querida, nos hemos encogido

In the Army Now

Apollo 13

El Inspector Gadget 2

Kil Bill: Vol. 1

Kill Bill: Vol. 2

Jason X

San Valentín Sangriento

Legalmente Rubia

Legalmente Rubia 2: Rojo, blanco y rubio

La chica de rosa

Con derecho a roe

Operación Reino

Stargate

El coleccionista de huesos

El jardinero fiel

Terminator: La Salvación

4 de junio

Sector 9

5 de junio

Guardianes de la Galaxia Vol. 2

6 de junio

El solista

14 de junio

Mother

I Own Britain's Best Home: Season 1

I Own Australia's Best Home: Season 1

Grand Designs: Australia: Season 4

15 de junio

Apocalypse Now

El Pianista

National Lampoon's Van Wilde

Minimalism: A Documentary About the Important Things

16 de junio

Death Race

24 de junio

Mulan 2