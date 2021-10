Residente se vuelve a ir en contra de J Balvin: "Me llamaste llorando", reveló

Luego de que J Balvin llamara a sus fanáticos al boicotear los próximos premios Latin Grammy y de la respuesta de Residente, donde comparó su música con un carrito de hot dogs, el intérprete de 'Mi gente' se burló de lo sucedido y ahora sale a responder el exintegrante de Calle 13.

A través de sus redes sociales, René Pérez, más conocido como Residente, se fue en contra de las acciones de su colega de trabajo, luego de que éste decidiera fotografiarse al lado de una carreta de hot dogs y anunciara una línea de ropa y mercancía referente al tema.

En un nuevo video, Residente se vuelve a ir en contra de Balvin, aseverando que: "Yo soy un hombre de palabra". En los primeros minutos habla sobre la merch y hasta de su padre, el señor Álvaro Osorio, quien también se metió a la batalla de los cantantes.

"Primero dile a tu viejo, que en vez de estar comparándote con el economista Peter Ducker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta... Pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad", dijo Residente a J Balvin.

Asimismo, reveló que luego de la pelea, J Balvin le llamó llorando y pidiendo que por favor lo quitara, lo que hizo, pero este ya se había viralizado por todos lados y estaba dando de qué hablar. Agregó que también le escribió por WhatsApp y le dijo que respetaba su opinión, sin embargo, lo tachó de falso y de querer quedar bien frente a la gente.

Es así como la pelea entre los famosos sigue dando mucho de qué hablar luego de la primera piedra lanzada. Fue J Balvin quien se molestó con los premios Latin Grammy por no lograr nominaciones este año y Residente decidió contestarle, entonces no han parado de tirarse indirectas y otros artistas de meterse en la pelea.