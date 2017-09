Santiago: Ni yo me la creo que soy Mr Model Junior 2017

Mazatlán.-Diez jóvenes, en su mayoría mazatlecos, competían por ser Mister Model Junior Sinaloa 2017, pero solo uno ganó el título. Es Santiago Almeida, originario de Los Mochis. Con 19 años, 1.75 de estatura y con tan solo seis meses en el mundo de modelaje, por su gran seguridad se hizo acreedor al primer lugar. La final del concurso se realizó el sábado por tarde-noche, en el teatro Antonio Haas. Es su primer título en esta nueva etapa, en la que se visualiza por varios años.

Foto: Maribel Arredondo

Grandes emociones

Con gran emoción, el ganador compartió a EL DEBATE que no esperaba obtener el triunfo, pero gracias a su esfuerzo y al apoyo de su familia, entre ellos su mamá y su abuela, sumó este logro.

“Estoy muy nervioso, pero muy contento. Ni yo me la creo. Considero que fue mi actitud lo que me dio el gane; estuve sonriendo, creo que eso me destacó de los demás.”

Santiago Almeida. Foto: página de Mr Model Junior Sinaloa

Preparado

El joven, que estudia primer año de la carrera de fisioterapia, dedica el triunfo a su mamá, quien por cuestiones de fuerza mayor no puso estar en la ceremonia, pero es su motivación. Agradece a la agencia de Los Mochis a la que pertenece y que lo ha apoyado.

Mr. Model Junior Sinaloa 2017 es Santiago Almeida. Foto: Patricia Leija

“Fueron cinco meses de entrenamiento en los que hacía ejercicio muy intensamente. No tenía que comer sal, ni azúcar. Me ponía mal eso, pero valió la pena. Entrenaba pesas y cardio.”

Resaltó que empezará la preparación para representar a Sinaloa en el Nacional, por ello seguirá con una alimentación sana y ejercicio.

“Es el principio de mi sueño en este ámbito, sin dejar mi escuela de lado. Tengo mis sueños, terminar mis estudios, formar una familia y seguir en el modelaje hasta que el cuerpo aguante.”

Concursantes

Participaron en el Mister Model Junior Sinaloa 2017 Alexis Ayala, Luis Manuel Martínez, Abraham Molina, Max Hernández, Everardo Vallejo, Sebastián Hernández, Israel Flores, Arturo Velarde, Fernando Beltrán y Santiago Almeida. Como conductor fungió Álex Uriel Zazueta. Integraron el jurado Abigaíl García, Felipe Osuna y Adriana Castorena. Entre los invitados estuvieron Dinora Briseño, directora nacional de Mister Model Junior, y Cali Ferrer, director estatal de certamen. Durante la gala, que inició a las 17:00 horas del sábado, los aspirantes realizaron tres pasarelas, en ropa casual, traje de baño y en traje de gala, y los seis finalistas contestaron preguntas.

Finalistas de Mr. Model Junior Sinaloa 2017.