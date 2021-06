"Se van a divorciar, ya no se soportan": Martha Figueroa sobre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

México. Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez estarían a punto de terminar su matrimonio, comparte la periodista Martha Figueroa, quien cita que su relación se torna muy tensa.

En el programa Con Permiso, Figueroa cita que en la pareja se ve que "ya no se soportan", lo que podría desencadenar muy pronto una separación entre ella.

Y Martha comparte en el mismo espacio que cuando vio el primer episodio de la primrea temporada del reality de Los Derbez comentó que Aislinn y Mauricio Ochmann, quienes estaban casados en ese entonces, se divorciarían, y así sucedió.

De viaje con Los Derbez 2, la segunda temporada del reality show de Los Derbez, está por estrenarse muy pronto y en lo que sucede surgen rumores sobre el futuro amoroso de la familia.

Se van a divorciar, no sé si hoy, no sé si en un año, no sé si en seis meses o dos años. Alessandra y Eugenio no van a durar”, comparte Martha Figueroa.