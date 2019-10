Vicente Fernández ofrece disculpas por comentarios contra homosexuales

El cantante mexicano Vicente Fernández, intérprete de temas como "Acá entre nos" y "Estos celos", ofrece disculpas por comentarios contra homosexuales que hizo hace unos meses en una entrevista que le hizo el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Hace unos meses Vicente Fernández rechazó un trasplante de hígado porque no sabía si provenía de una persona homosexual o drogadicta, así lo dijo, su declaración se hizo viral. También causó polémica con ella a través de redes sociales y otros medios de comunicación.

Según reporte en distintos portales de noticias, Vicente Fernández fue homenajeado este fin de semana en Guadalajara, Jalisco, México, donde se develó una escultura en su honor.

En su encuentro con la prensa, don Vicente aprovechó para ofrecer una disculpa a la comunidad LGBTI+, por sus comentarios del “hígado gay”.

Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer y con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto’”, así lo dijo.