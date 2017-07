Violeta Isfel, ¿por qué pensó en dejar la actuación?

Violeta Isfel, en entrevista con Grupo Fórmula, señala que en algún momento de su vida pensó en abandonar el mundo de la actuación.

Una publicación compartida de Violeta Isfel (@violetaisfel) el 7 de Jun de 2017

Luego de que Televisa le rescindió su contrato, comentó que se sintió mal y algo decepcionada. "Creo que los humanos no estamos entrenados para los cambios, porque por lo regular nos acomodamos en nuestras zonas de confort".

Una publicación compartida de Violeta Isfel (@violetaisfel) el 1 de Jul de 2017



La actriz señala que ella sigue con su carrera de psicología,y a la par trata de prepararse en la actuación, también reinventándose. "Sí, me agarró en cuerva esta reestructuración del mundo del entretenimiento, y no lo esperaba, pero me di cuenta que es lo mejor que me pudo haber pasado porque estoy tocando puertas para trabajar en cine, en otras televisoras, en series".

Una publicación compartida de Violeta Isfel (@violetaisfel) el 11 de Jun de 2017



Próximamente inicia un curso de verano sobre desarrollo emocional de los niños a través del teatro con el que se busca que los pequeños puedan comunicarse mejor, mejorar su autoestima y se quiten sus miedos.

Una publicación compartida de Violeta Isfel (@violetaisfel) el 1 de Jun de 2017



Violeta Isfel Garma García es el nombre completo de la actriz, quien es originaria de la Ciudad de México; nace el 11 de junio de 1985 y es una actriz y cantante mexicana, conocida por haber interpretado a Antonella Rincón Peña en la serie "Atrévete a soñar", adaptación de la telenovela argentina "Patito feo". También ha participado en otras telenovelas como "Lola, érase una vez".