"00:00 (Zero O'Clock)" de BTS, una de las canciones favoritas de ARMY, inspira libro de C.J. Farley

"Todo será diferente a las doce en punto", dice BTS en su canción "00:00 (Zero O'Clock)", uno de los temas más especiales para el ARMY y el cual, sirvió de inspiración para el nuevo libro del periodista jamaiquino-estadounidense Christopher John Farley, "Zero O'Clock: a young adult novel".

"00:00 (Zero O'Clock)" forma parte del cuarto álbum de estudio de BTS, "Map of the Soul: 7". Fue compuesta por Pdogg, RM (líder de Bangtan), Jessie Lauryn Foutz y Antonia Armato. Es interpretada por Jungkook, V, Jin y Jimin.

A través de esta hermosa canción, "Los chicos a prueba de balas" dicen a su fiel legión de fans, que sin importar la mala situación que estés pasando, al igual que los relojes dan la vuelta a medianoche, la vida comienza de nuevo cada mañana, una nueva oportunidad de ser felices.

Es una canción que invita a la reflexión sobre los desafíos cotidianos de la vida, reflejando las emociones arraigadas que las personas experimentan a diario. Al inicio del tema, Jungkook, el Golden Maknae de BTS, expresa:

Existe ese tipo de día, un día en el que estás triste sin motivo, con el cuerpo pesado, un día en que todos, excepto yo, parecen ocupados y temibles, mis pasos no disminuyen, creo que ya llego tarde, ves, el mundo entero es detestable.

Bajo este contexto, el galardonado escritor Christopher John Farley de 55 años de edad, originario de Kingston, Jamaica, escribió su nuevo libro que lleva el mismo nombre que la canción en mención.

Portada del nuevo libro del periodista Christopher John Farley.

"El título del libro 'Zero O'Clock' es de una canción de BTS", expresó el también columnista en una entrevista para el programa Today de la cadena de televisión NBC. "Es una canción que trata sobre cómo cuando las cosas están en su peor momento, cuando el reloj llega a las 12, cuando llega a las cero en punto, ya sabes, es un buen momento, porque es hora de que las cosas comiencen, todo de nuevo".

C.J. Farley manifestó que lo refleja Bangtan Sonyeondan en "00:00 (Zero O'Clock)", estaba muy acorde a "lo que estamos pasando ahora con la pandemia, donde las cosas parecen estar en su peor momento, pero tenemos esta oportunidad, la oportunidad de que el reloj comience de nuevo".

El personaje principal de este libro se llama Geth, un gran fan de BTS. Su novela trata sobre un período durante la pandemia "en el que la vida parecía detenerse, llegando a las 00:00, pero nuestra protagonista se da cuenta de que, al igual que los relojes, siempre puede comenzar de nuevo".

C.J. Farley en la entrevista para Today.

Asimismo, Christopher John Farley explicó el origen de la historia del libro. Vive en New Rochelle, Nueva York, que fue la zona cero en Estados Unidos durante los primeros días de la pandemia del Covid-19. "Tengo dos hijos adolescentes y vi de primera mano cómo el virus, les robó lo que deberían haber sido los días más libres de preocupaciones de sus vidas".

También fue testigo de cómo el movimiento Black Lives Matter revitalizó a sus hijos y les dio un sentido de propósito en un momento terrible, "escribí 'Zero O'Clock' para capturar cómo se sintió la primavera de 2020, porque, parafraseando a Lin-Manuel Miranda, fue más que un momento, fue un movimiento".

Otra parte de la canción dice:

Voy a casa

Me tumbo en la cama

Pienso

¿Fue culpa mía?

Una noche vertiginosa

De repente miro el reloj

Son casi las 12 en punto

¿Cambiará algo?

Probablemente no pasará algo así

Pero este día

Se acaba

Cuando el segundero

Y el minutero coinciden

El mundo contiene la respiración por el más breve momento

Cero en punto

Y vas a ser feliz

Y vas a ser feliz

Como la nieve que se asienta

Respira como la primera vez

Y vas a ser feliz

Y vas a ser feliz

Dale la vuelta a todo esto

Todo es nuevo

Cero en punto

BTS ha demostrado en repetidas ocasiones que siempre estarán para ARMY y viceversa, una prueba de esto, es el consuelo que les enviaron a través de "00:00 (Zero O'Clock)".