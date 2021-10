Estados Unidos.- El domingo, el baterista Travis Barker le pidió matrimonio a la socialité Kourtney Kardashian durante una romántica escena en los Estados Unidos frente a la playa y rodeados de rosas rojas, desatando todo tipo de reacciones.

Pero fue momentos más tarde, cuando comenzaron a surgir los detalles, que salió a relucir cómo fue el anillo con el que le propusieron matrimonio a la estrella del reality show estadunidense Keeping up with the Kardashians.

El baterista estadounidense se lució con un maravilloso anillo de diamante valuado en nada más y nada menos que un millón de dólares, dejando a todos boquiabiertos ante tremenda joya y desatando diferentes reacciones entre usuarios de Internet.

Fue la página del Daily Mail quien a dio a conocer la información y hasta una fotografía de la lujosa joya en el dedo de Kourtney Kardashian, añadiendo como descripción: "No me pregunto por qué dijo que sí", resaltando el anillo y su belleza.

1 millón de dólares costó el anillo de compromiso que le dieron a Kourtney Kardashian

Los comentarios al respecto no se hicieron esperar en las redes sociales, donde todos se muestran de lo más contentos con el compromiso de la hermana mayor del clan Kardashian-Jenner y hasta aseguran que es la primera vez que se le ve genuinamente feliz.

Esta es la primera vez que Kourtney Kardashian recibe el anillo y aunque muchos creían que la empresaria era anti matrimonios, descubrieron que no es así y realmente lo que no quería en su vida era casarse con Scott Disick, el padre de sus tres hijos y con quien mantuvo una relación de años.