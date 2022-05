"10 años de muchas cosas que se van acumulando", Toni Costa habla sobre separación de Adamari López

Y en unas declaraciones para People en Español, mencionó que en su relación estaban sucediendo ciertas cosas "que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija, él sabe la razón".

"A lo mejor cosas cotidianas que pasan en pareja, que no necesariamente están bien y que como mujer, yo debo saber darme mi respeto y mi lugar, ese respeto solo me lo puedo dar yo".

Por otra parte, en una entrevista para el programa "Al rojo vivo", la también conductora de televisión, aunque no entró en detalles sobre el motivo de su ruptura, resaltó que debía darse el respeto que merecía .

Niurka le preguntó sobre quién se fue de la casa, tras haber tomado la decisión : "yo me fui de casa, decidimos eso y ya, porque su casa era su casa, no era la mía". Toni Costa sorprendió al decir que fue Adamari López quien decidió separarse , "fue ella y yo lo acepté". Asimismo, externó que actualmente, "ella está en su mejor momento y yo estoy en mi mejor momento".

Se puede haber trabajado, intentado, forzado, pero cuando ya no es, ya no es, son 10 años de muchas cosas que se van acumulando.

"Una relación no se acaba de la noche a la mañana, se va deteriorando hasta que llega un punto en que ya no puedes hacer nada", expresó Toni en una charla con varios de sus compañeros.

Recordemos que en mayo del año pasado, Adamari López (ex esposa del cantante boricua Luis Fonsi), sorprendió a sus miles fans al anunciar haberse separado de Toni Costa . Como era de esperarse, varios rumores surgieron al respecto.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

