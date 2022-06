"11 años de invitaciones que rechazaste y aceptaste la mía", Karol G habla sobre su dueto con Anahí

"El momento que llevaré en el alma por siempre, eres tan grande y tan única que me diste el honor de compartir tu escenario, tu público. Todo tu equipo son tan amorosos, me hicieron sentir tan especial. Tu energía poderosa que llena el mundo de luz, por eso estas en ese lugar, porque almas como la tuya, merecen el mundo entero. Gracias infinitas, esto nunca lo voy a olvidar ❤️ Tú y yo para siempre".

Ante estas hermosas palabras, Anahí Giovanna Puente Portilla , señaló que su corazón le iba a "explotar" y que no podía expresar, con palabras, la tan maravillosa noche que tuvieron .

"Mi reina Anahí, que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo conmigo, es algo que nunca jamás olvidaré y qué tal vez, cada que recuerde, una lagrimita vuelva a aparecer. Tenerte ahí, no me hizo feliz solo a mí, tenerte ahí, nos hizo felices a millones hoy. Tú y yo para siempre".

11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste porque tenías otros ideales y aceptaste la mía, la mía. Me aceptaste a mí y me sentí tan grande y tan especial, te amo.

"Si, todavía estoy llorando, no había posteado este video porque lo quise ver las veces necesarias, para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también".

Karol G tuvo como invitada especial a Anahí , una de las integrantes de la agrupación RBD ; ambas interpretaron "Sálvame" . Cabe mencionar que esto significó el regreso a los escenarios de la esposa del ex Gobernador de Chiapas, México, Manuel Velasco, tras 11 años de ausencia.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.