13 Reasons Why temporada 2: el fantasma de Hannah Baker

Las cintas de audio solo fueron el comienzo. El drama está lejos de haber terminado en la Liberty High, en la segunda temporada de 13 Reasons Why.

A 10 días antes del estreno (18 de mayo) de la segunda temporada, 13 Reasons Why lanzó su tráiler oficial, donde son introducidas las fotos polaroids que marcarán los próximos acontecimientos de la serie.

“Hannah no fue la única”, puede leerse en la parte trasera de una estas fotos que recibe Clay (Dylan Minnette) en su casillero e inmediatamente después, el fantasma de Hannah Baker (Katherine Langford) le pregunta qué hará al respecto.

Para la nueva temporada de 13 Reasons Why, Clay, Tony (Christian Navarro) y algunos compañeros más, intentarán desenmascarar la verdad sobre unas fotos polaroids que probarían que en la escuela se practica la violación de forma sistemática. Según parece, Bryce Walker (Justin Prentice) es solo uno más de los agresores, pero en el camino, los amigos de Hannah serán presionados para dejar de indagar.

El tráiler de la segunda temporada también explora los dramas individuales del resto de ‘razones’ de Hannah. Por ejemplo:

Jessica (Alisha Boe) es acosada a pesar de haber sido la víctima de una violación.

El rencor de Tyler (Devin Druid) crece tras ser presa de los mismos abusivos.

Justin (Brandon Flynn) también reaparecerá, aunque en una situación aún más complicada.

El Sr. Porter (Derek Luke) sucumbirá por el estrés.

Bryce buscará los medios para salir bien librado de los cargos en su contra.

The truth is developing. Una publicación compartida de 13 Reasons Why (@13reasonswhy) el 30 Abr, 2018 a las 7:10 PDT

De acuerdo a su sinopsis oficial, la segunda temporada de 13 Reasons Why “retoma la historia de las consecuencias de la muerte de Hannah y el complicado proceso de recuperación de los personajes. La escuela se prepara para el juicio, pero alguien no se detendrá ante nada con tal de que la verdad sobre la muerte de Hannah no salga a la luz. Una serie de polaroids inquietantes lleva a Clay y a sus compañeros a descubrir un secreto perturbador y una conspiración para que se mantenga oculto".